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Aktüel Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 22:54:00 -
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında tartışma çıktı.

Kafe dışında süren tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurusıkı tabancanın ateşlenmesi sonucu D.D. (19) diz kapağından yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler U.Ö, İ.K. ve B.B'yi gözaltına aldı, kurusıkı tabanca ile bir kesici alete el koydu.

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