Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında tartışma çıktı.
Kafe dışında süren tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurusıkı tabancanın ateşlenmesi sonucu D.D. (19) diz kapağından yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliler U.Ö, İ.K. ve B.B'yi gözaltına aldı, kurusıkı tabanca ile bir kesici alete el koydu.