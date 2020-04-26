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Malatya'da sağlık çalışanları "Erik Dalı" oynayarak moral buldu

2020-04-26 23:51:56 -
Malatya'da sağlık çalışanları "Erik Dalı" oynayarak moral buldu

MALATYA (AA) - Malatya'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.

Klip haline getirilen görüntülerde özel kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanlarının hastane koridorunda "Erik Dalı" oynadıkları görülüyor.

Sağlık çalışanlarının klibi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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