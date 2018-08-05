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Malatya'da piknik tüplü saldırı son anda önlendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı arkadaşının iş yerine patlayıcı düzeneğiyerleştirdiği iddia edilen kişi yakalandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:24
Malatya'da piknik tüplü saldırı son anda önlendi

Malatya'da tartıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinin yakınına patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpü yerleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı. 

Hacı Abdi Mahallesi Hamamcı Sokak'ta vatandaşlar, bir kişinin park halindeki otomobilin arkasına bir şey bırakıp kaçtığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede piknik tüpünün baş tarafının peçeteyle kapatılarak iple bağlandığı ve patlayıcı düzeneği görünümü verildiği belirlendi. 

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, patlayıcı düzeneği görünümü verdiği piknik tüpünü hazırladığı iddia edilen Y.E.A.’yı (19) gözaltına aldı. 
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.E.A.'nın tartıştığı arkadaşını korkutmak amacıyla piknik tüpüne düzenek görünümü verdiği iddia edildi. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:24
  1. Malatya

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