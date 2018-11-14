Malatya’da patlayıcı yüklü otomobille ilgili 18 gözaltı

Sezai Erhan Malatya

Malatya’da ele geçirilen 28 kilogram patlayıcı yüklü otomobil olayı ile ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Daha önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP’nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen sürücüsü Ali Rıza Ü.’nün tedirgin davranışları üzerine yapılan detaylı aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket içerisinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün ifadesi doğrultusunda, konuyla ilgisi olduğu iddiasıyla Diyarbakır’da 4 kişi daha yakalandı.

Polis soruşturmayı derinleştirdi

Soruşturmayı derinleştiren polis Ali Rıza Ü. ile gözaltına alınan diğer 4 kişinin sorgulamaları doğrultusunda Malatya’nın yanı sıra İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin’de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 13 kişiyi daha yakaladı. Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan 18 şüpheliden işlemi tamamlanan 9 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Halen sorgusu devam eden 9 şüphelinin ifadesi doğrultusunda ise yeni gözaltılar olabileceği bildirildi.