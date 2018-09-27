THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:25
Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Oğuz Bozkurt yönetimindeki 02 KS 869 plakalı otomobil, ışıklarda durdu. Işıkların yanmasıyla karşı yöne geçen otomobil, kent merkezi istikametinden Kayseri yönüne ilerleyen sürücüsü tespit edilemeyen 44 NT 932 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletteki Hacı Porgalı (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Kadir Kılıç (23) ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın şokuyla karşı yöne geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Oğuz Bozkurt ise yaralandı. Yaralı Bozkurt, olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden Kılıç ile Porgalı'nın cesedi ise hastane morguna konuldu. Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:25
  1. Kayseri
  2. Kaza
  3. Malatya
  4. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?
    1. MSB sözleşmeli er alımı başvurusu..
    2. AK Parti’den af teklifine 4 çekince
    3. ABD 650 TIR silahı bakın kime teslim..
    4. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    5. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    6. En düşük memur maaşı 3482 TL’ye..
    7. Borcu olanlar dikkat! Sevindiren..
    8. İDO ve BUDO hangi seferleri iptal etti?
    9. Trump'tan faiz yorumu: Mutlu değilim
    10. Başkent’te hareketli gece… Eş zamanlı..
    11. Emeklilikte yaşa takılanların..
    12. Meteoroloji açıkladı: Marmara'da..
    13. Misyoner kılığında istihbarat çalışması
    14. Emniyet kayıp kızlar için alarma geçti!
    15. Amerika'dan Türkiye itirafı!..
    16. Dolar ve euroda son durum ne?
    17. Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla..
    18. Skripal krizinde yeni iddia!
    19. Dolar kuru kaç TL?
    20. Erdoğan, Ukrayna ve Avusturyalı..
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?