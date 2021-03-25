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Yerel Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 4 yaralı
Yerel

Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 4 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:30:00 -
Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 4 yaralı

Ö.P. idaresindeki 71 AAN 973 plakalı otomobil, Darende-Elbistan kara yolu Darıca mevkisinde, A.U'nun kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.P. ile G.P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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