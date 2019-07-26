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Malatya'da otomobil elektrik trafosuna çarptı: 5 yaralı

Malatya'da, otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucunda 5 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:46
Malatya'da otomobil elektrik trafosuna çarptı: 5 yaralı

Dursun Özçelik yönetimindeki otomobil, Malatya-Elazığ D-300 kara yolu Erenli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak devrildi.

Kazada, sürücüyle otomobilde bulunan Çiğden Uncu, Kalime Sertaş, Kerim ve Sahinaz Merve Özçelik yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:46
  1. 112 Acil Servis ekipleri
  2. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
  3. Malatya-Elazığ D-300 kara yolu
  4. Erenli mevkisi
  5. elektrik trafosu

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