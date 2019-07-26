Malatya'da otomobil elektrik trafosuna çarptı: 5 yaralı
Malatya'da, otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucunda 5 kişi yaralandı.26 Temmuz 2019 Cuma 10:46
Dursun Özçelik yönetimindeki otomobil, Malatya-Elazığ D-300 kara yolu Erenli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak devrildi.
Kazada, sürücüyle otomobilde bulunan Çiğden Uncu, Kalime Sertaş, Kerim ve Sahinaz Merve Özçelik yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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