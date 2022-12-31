Malatya'da otomobil devrildi: 2 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin devrilmesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da otomobilin devrilmesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.D'nin kullandığı 44 LY 826 plakalı otomobil, Hasan Varol Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.D. yaralandı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi.
İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.