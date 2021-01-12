Malatya'da nefes kesen maç! Galatasaray penaltılarda tur atladı
İstanbul ekibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltılarda Yeni Malatyaspor'u 7-6 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 7-6 kazandı.
İlk yarıda Galatasaray girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarı düşük bir tempoda geçti ve maç uzatmalara gitti.
Yeni Malatyaspor 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. Galatasaray, 120+1. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. Maç penaltılara gitti.
Galatasaray penaltı vuruşlarında rakibini 7-6 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.