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Spor Malatya'da nefes kesen maç! Galatasaray penaltılarda tur atladı
Spor

Malatya'da nefes kesen maç! Galatasaray penaltılarda tur atladı

İstanbul ekibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltılarda Yeni Malatyaspor'u 7-6 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:50:00 - 2021-01-12 23:52:22
Malatya'da nefes kesen maç! Galatasaray penaltılarda tur atladı

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 7-6 kazandı.

İlk yarıda Galatasaray girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarı düşük bir tempoda geçti ve maç uzatmalara gitti.

Yeni Malatyaspor 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. Galatasaray, 120+1. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. Maç penaltılara gitti.

Galatasaray penaltı vuruşlarında rakibini 7-6 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

 

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