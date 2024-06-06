Malatya'da milyonluk vurgun

Malatya'da hurda satışı yapılan bir iş yerinde 1,5 milyonluk vurgun yapan hırsızlık zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan hurda satışının yapıldığı bir iş yerine giren dört hırsızlık zanlısı kasada bulunan 500 bin TL ile piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan çok sayıda hurda malzemesini çalarak bölgeden ayrıldı.

Durumun fark edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., A.Ö. ile F.A. tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.