Malatya'da meydana gelen deprem güvenlik kamerasında
MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.
Pütürge ilçesi merkezli saat 11.27'de meydana gelen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
Deprem nedeniyle merkez Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bulunan cep telefonu aksesuarı satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde bulunanların deprem anında dışarı kaçmaları yer aldı.
Sokakta bulunan iş yerlerinin sahipleri, deprem anında panik yaşadıklarını ve sokağa çıktıklarını ifade etti.