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Malatya'da kuşu kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı

Battalgazi ilçesinde, mahsur kalan bir kuşu kurtarmak isteyen vatandaş havalandırma boşluğuna sıkıştı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:32
Malatya'da kuşu kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı

Malatya'da mahsur kalan kuşu kurtarmak istediği apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan bir kuşu gören vatandaş, yardım etmek istedi.

Kuşu kurtarmak için bir süre uğraşan vatandaş, bu sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü ve burada sıkıştı. Evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan vatandaş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:32
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