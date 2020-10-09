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Aktüel Malatya'da kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi
Aktüel

Malatya'da kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi

2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:38:50 -
Malatya'da kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenledi.

Kumar oynadığı belirlenen 37 kişiye toplam 45 bin 325 lira ceza kesildi, kumar malzemelerine ve 525 liraya el kondu.

İş yeri sorumlusu ile bir çalışan ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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