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Malatya'da "Kovid-19 vaka sayısı artıyor" uyarısı

Vali Aydın Baruş: - "Kurallara uyulmaması nedeniyle son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim"

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:28:01 -
Malatya'da "Kovid-19 vaka sayısı artıyor" uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi.

Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.

Baruş, paylaşımında, "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et." ifadelerini kullandı.

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