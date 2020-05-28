Malatya'da "Kovid-19 vaka sayısı artıyor" uyarısı
Vali Aydın Baruş: - "Kurallara uyulmaması nedeniyle son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim"
MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi.
Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
Baruş, paylaşımında, "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et." ifadelerini kullandı.