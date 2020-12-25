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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza yazıldı
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:57:56 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza yazıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 59 kişiye cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM olmak üzere 462 işletmeyi kontrol etti.

Ekipler, maske takmayan 2 kişiye 1800 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 57 kişiye ise 51 bin 300 lira para cezası kesti.

Toplu taşıma araçları, ticari araç, otobüs, taksi ve servisleri de denetleyen ekipler 5 araca cezai işlem uyguladı.



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