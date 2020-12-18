  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da Kovid-19 servisi ve hastane çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 servisi ve hastane çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:26:53 -
Malatya'da Kovid-19 servisi ve hastane çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ile Kovid-19 servisinde görevli sağlık personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele" fotoğrafını seçen Aktürk, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

Prof. Dr. Erdal Aktürk, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Leman Acun Delen ise haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", yaşam kategorisinde de Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesini oyladı.

- Kovid-19 servis hemşireleri de oylamaya katıldı

Hastanede görev yapan Kovid-19 servisi hemşireleri de "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hemşire Gökçe Hatun Uzun, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" karelerine oy verdi.

Hemşire Fadime Karaduman ise haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesini oyladı.

Anestezi teknikeri Sezgin Kaba da yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", sporda ise Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" adlı fotoğraflarını seçti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi Sorumlusu İbrahim Hayta ise yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haberde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın çektiği "Mucizenin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor
Dünya

Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Kafan noktasından çekilmek için verilen sürenin dolmasına çok az bir süre kalırken bölgede gerilim had safha..
Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap!
Gündem

Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap! "Emlakçılar ve komşuların üniversite ile ne alakası var"

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" söylemini dile getirmediği halde, dile getirmiş gibi gündeme getirilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğr..
ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı
Dünya

ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısında bahsettiği S-500, düşmanın hipersonik silahlarına karşı olası bir 'panzehir' olar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay