Malatya'da Kovid-19 servisi ve hastane çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ile Kovid-19 servisinde görevli sağlık personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele" fotoğrafını seçen Aktürk, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

Prof. Dr. Erdal Aktürk, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Leman Acun Delen ise haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", yaşam kategorisinde de Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesini oyladı.

- Kovid-19 servis hemşireleri de oylamaya katıldı

Hastanede görev yapan Kovid-19 servisi hemşireleri de "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hemşire Gökçe Hatun Uzun, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" karelerine oy verdi.

Hemşire Fadime Karaduman ise haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesini oyladı.

Anestezi teknikeri Sezgin Kaba da yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", sporda ise Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" adlı fotoğraflarını seçti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi Sorumlusu İbrahim Hayta ise yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haberde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın çektiği "Mucizenin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını oyladı.