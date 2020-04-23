Malatya'da koronavirüs mücadelesini kazanan 2 çocuk 23 Nisan'da taburcu edildi

MALATYA (AA) - Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan iki çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda taburcu edilmenin mutluluğunu yaşadı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 14 Nisan'da Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan 14 yaşındaki down sendromlu D.A ile 16 Nisan'da hastaneye yatan 8 yaşındaki M.S.Y, bir süre tedavi gördü.

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan D.A ile M.S.Y, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda hastanenin hoparlöründen çalınan "23 Nisan" şarkısıyla doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Mehmet Akif Büyükavcı, gazetecilere yaptığı açılamada, D.A ile M.S.Y'yi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün itibariyle hastaneden beşinci hastayı da taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Büyükavcı, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 3 çocuk hastamızı taburcu etmiştik. Bugün de 2 çocuğumuz daha hayatına dönüyor. Çocuklarımızı böyle özel bir günde taburcu ederek onlara ekstra bir hediye vermiş olduk. Biz de çok mutluyuz. Bayramı evlerinde geçirmek istiyorlar. Onlara 23 Nisan hediyesi oldu. Tüm çocukların da 23 Nisan bayramını kutluyorum."

M.S.Y'nin babası Fehmi Y. ise bir haftadır hastanede olduklarını anlatarak, "Çocuğum tedavi gördü. Yeniden sağlığına kavuştuğu için mutluyuz. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. İçeride gerçekten dışarıyı özlüyorsunuz. İnsanların evlerinde kalmaları gerçekten önemli ve iyi bir şey. Yaşadığım duyguyu anlatamam. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenemez." diye konuştu.



