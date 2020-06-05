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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:17:00 - 2020-06-05 21:39:27
Malatya'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre, saat 21.06'da Malatya Pütürge merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Yaşanan sarsıntı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. 

Vali ve belediye başkanından açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Malatya Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

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