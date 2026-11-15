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Yerel Malatya'da korku dolu anlar: Ev alev alev yandı!
Yerel

Malatya'da korku dolu anlar: Ev alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler evin pencerelerinden gökyüzüne yükselirken, yangın ilçenin farklı noktalarından da görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, deprem sonrası inşa edilen ev kullanılamaz hale geldi.

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