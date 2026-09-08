Malatya'da Koçlar Apartmanı davasında mimar: "Ortada kurumsal bir denetim sorunu var"

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve enkazında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Koçlar Apartmanı davasında savunma yapan mimar S.Y., aynı sitedeki üç bloktan Elazığ depremi sonrası "sağlam" raporu verilen bloğun 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını, "orta hasarlı" raporu verilen iki bloğun ise ayakta kaldığını belirterek olayda kurumsal denetim sorunu bulunduğunu savundu.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına sanıklar B.A., S.Y. ve H.D. avukatlarıyla birlikte katıldı; sanık ve mağdur avukatları da duruşmada yer aldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunun hazırladığı iddianameye göre, 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki Koçlar Apartmanı yıkıldı. Enkazda 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ek raporda 30 santimetrelik etriye aralığı tespiti

Mahkemeye sunulan Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü heyetinin Mart 2026 tarihli ek bilirkişi raporunda, yapının betonarme uygulamasında etriye kanca ve aralıklarında proje ve yönetmeliklere aykırılıklar bulunduğu belirtildi. Rapora göre etriye aralıkları bazı bölgelerde 30 santimetreye ulaştı, agrega 70 milimetreye kadar çıktı. Beton numunelerinde düşük dayanım değerleri bulundu; bazı kolonların donatı alanları ile bazı kirişlerin kesit ve donatısı yetersiz kaldı.

Raporda statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefi asli kusurlu; belediyenin ilgili biriminde yapı ruhsatlarında tadilatlı projenin kontrolünden sorumlu kişiler ile varsa belediye yapı kontrol birimi tali kusurlu olarak sınıflandırıldı.

Duruşmada savunma yapan B.A., dönemin İnşaat Mühendisleri Odasında vize işlemlerini yaptığını anlattı. B.A., "Biz yapılan projeyi değil, inşaat mühendisinin şartlarını inceliyorduk" dedi.

Statik proje müellifi H.D. ise binanın yıkılmasında yer altı suyunun etkili olduğunu savundu. H.D., binaya projeye aykırı biçimde sonradan asma kat eklendiğini, bunun yıkımda önemli bir etken olduğunu söyledi.

Elazığ depremi sonrası "sağlam" raporu verilen blok yıkıldı

Koçlar Sitesi'ndeki üç bloğun mimari projesini çizdiğini ifade eden mimar S.Y., 2020'deki Elazığ depreminde binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu ve buna ilişkin görselleri mahkemeye sunduğunu belirtti. S.Y.'ye göre Elazığ depreminin ardından bloklardan birine "sağlam", diğer ikisine "orta hasarlı" raporu verildi.

Sağlam raporu verilen bloğun 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını, orta hasarlı raporu verilen iki bloğun ise 6 Şubat depremlerinde ayakta kalıp daha sonra yıkıldığını aktaran S.Y., "Ortada kurumsal bir denetim sorunu var" ifadesini kullandı.

S.Y. sözlerini şöyle sürdürdü: "Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü yıkılan binada Elazığ depremi sonrasında oluşan çatlakları gündemine alıp güçlendirme yaptırsaydı bu bina yıkılmazdı. Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nün 24 Ocak Elazığ depreminden sonra sağlam dediği bina yıkıldı, aynı sitedeki 24 Ocak Elazığ depremi sonrasında orta hasarlı dediği 2 blok ise 6 Şubat depremlerinden sonra yıktırıldı."

Davada müteahhit H.K., mimar S.Y., statik proje müellifi H.D., dönemin İnşaat Mühendisleri Odasında vize ve onay işlemlerini yapan B.A. ile F.T. ve dönemin Malatya Belediyesi personelleri A.Ö., M.H.B. ve M.B., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Aralık 2026'ya erteledi.