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Yerel Malatya'da kanlı kavga: 2 yaralı
Yerel

Malatya'da kanlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 05:35:00 -
Malatya'da kanlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kiltepe Caddesi Zekat Sokak kesişimin de gerçekleşen olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.G. ile A.S.B. silahla karşılıklı birbirini yaraladı. Yaralılardan S.G. bölgeden bir ticari taksi ile kaçarak uzaklaşırken, A.S.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yaralı S.G. ise Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 112 Acil Servis Ekiplerince alınarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ele geçirilirken, kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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