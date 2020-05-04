  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da kaçak tütün ve faturasız makaron ele geçirildi

Malatya’da kaçak tütün ve faturasız Makaron ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:12:41 -
Malatya’da kaçak tütün ve faturasız makaron ele geçirildi

Malatya’da kaçak tütün ve faturasız Makaron ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Malatya -Elazığ karayolu Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında şüphe üzerine ticari bir araç durduruldu. Alınan arama kararına istinaden bagaj bölümünde yapılan aramada, 300 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin adet faturasız Makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı