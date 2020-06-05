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Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? sorusu son dakika merak ediliyor. Malatya'nın Pötürge ilçesinde deprem meydana geldi. Malatya merkezli deprem Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Peki, deprem kaç şiddetinde?

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:54:00 -
Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Malatya saat 21.06'da meydana gelen deprem büyük korku yaşadı. Yerin 4.6 km derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Çayköy Pötürge olarak duyuruldu.

AFAD 5 Büyüklüğünde diyor

AFAD ise depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin mal ve can kaybına yol açtığına ilişkin henüz bir bilgi ulaşmadı.

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