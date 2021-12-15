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Yerel Malatya'da kablo hırsızlığına 4 tutuklama
Yerel

Malatya'da kablo hırsızlığına 4 tutuklama

Malatya'daki bir elektrik firmasının deposundan kablo çalan 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:45:00 -
Malatya'da kablo hırsızlığına 4 tutuklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürür Mahallesi'nde durdurdukları bir traktörün römorkunda çok sayıda kablo ve elektrik malzemesi ele geçirdi.

Ekipler, traktörde bulunan ve malzemelerin kendilerine ait olduğunu ispatlayamayan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu şüphelilerin, malzemeleri Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde faaliyet gösteren elektrik firmasına ait depodan çaldıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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