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Aktüel Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 520 kişiye ceza kesti
Aktüel

Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 520 kişiye ceza kesti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:05:46 -
Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 520 kişiye ceza kesti

MALATYA (AA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salgın süreci boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 2 bin 520 kişiye 6 milyon 72 bin 277 lira idari para cezası kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.

Sorumluluk bölgesinde denetimler yapan jandarma ekipleri, salgın tedbirlerinin uygulamaya konulduğu günden bu yana 6 milyon 72 bin 277 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 689, maske takmayan 1015, karantina tedbirlerine uymayan 205, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 530, izin belgesiz seyahat eden 45 kişi ile pandemi tedbirlerine uymayan 36 işletme ve toplu taşıma aracına cezai işlem yaptı.

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