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Malatya’da İstihdam Seferberliği 2019 tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Burası Türkiye Burada İş Var" İstihdam Seferberliği 2019’unun tanıtım toplantısı Malatya’da yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 16:52
Malatya’da İstihdam Seferberliği 2019 tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Burası Türkiye Burada İş Var" İstihdam Seferberliği 2019’unun tanıtım toplantısı Malatya’da yapıldı.


İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitler Meclis Salonunda gerçekleştirildi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal


Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman, Cumhurbaşkanlığının himayesinde başlatılan kampanya ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra söz alan TOBB Yönetim kurulu üyesi ve MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise başlatılan seferberlik ile işsiz insan sayısının düşürülmesi ve işadamlarının ülke ekonomisine katkı sunmasının amaçlandığını belirtti. Sadıkoğlu, "Bizde ’Burası Türkiye Burada iş var’ sloganı ile başlatılan kampanyaya Malatya olarak ’Burası Malatya, Burada İş var’ diyerek destek veriyoruz. Bu seferberlik kampanyası ile birlikte iş dünyamıza 8 farklı teşvik sunuluyor. Bizde burada tüm iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin teşviklerden yararlanın ve ülke ekonomisine destek olun. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında da açacağımız seferberlik masası ile bu konuda işverenlere destek sunacağız" şeklinde konuştu.


Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da ekonomik saldırılara karşı mücadele ettiğini belirterek, "Ülkemiz ekonomik saldırı altında. Ülkemize diz çöktürmek isteyen güçler ülkemizi ekonomik anlamda da diz çöktürmek istiyorlar. Bunun üstesinden gelmenin yolu hepimizin elimizi taşın altına koymasıdır. Özel sektör olarak bize yapılan bu saldırıları bertaraf etmek için istihdama önem vermeliyiz. İş dünyası gerçekten elini taşın altına koydu" ifadelerine yer verdi.


Vali Baruş, bugün iş dünyasına sunulacak teşviklerin anlatılması için bir araya geldiklerini belirterek, verecekleri destekler için işverenlere teşekkür etti.


Açılış konuşmalarının ardından SGK ve İş-Kur yetkilileri tarafından İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası ile ilgili kapsamlı bilgiler verildi.


Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman, SGK İl Müdürü Ayten Kara ile işverenler katıldı.



İstihdam Seferberliği neyi kapsıyor?



Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır olacak. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL’yi devlet karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle işsiz birini işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devlet sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. İşverenlersadece çalıştırdıkları kişinin ücretini ödeyecek. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Öte yandan eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:52
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