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Aktüel Malatya'da iki iş yerine kumar operasyonu
Aktüel

Malatya'da iki iş yerine kumar operasyonu

5 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 9 kişiye ise idari ve adli işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:21:56 -
Malatya'da iki iş yerine kumar operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da iki iş yerine eş zamanlı operasyonda, 5 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 9 kişiye ise idari ve adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde bulunan iki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uygulandı. İşletmeci V.K'ye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Başka bir iş yerinde de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye idari para cezası verildi.

İşletmeci L.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yerinde bulunan 5 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerinden tutanak tanzim edildi.

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