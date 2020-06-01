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Malatya'da iç sularda av yasağına uymayanlara 73 bin 500 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:35:09 -
Malatya'da iç sularda av yasağına uymayanlara 73 bin 500 lira ceza

MALATYA (AA) - Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda av yasağına uymayan 64 kişiye 73 bin 500 lira para cezası uyguladı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde iç sularda her türlü avın yasak olduğu hatırlatıldı.

Avcılık kontrollerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 2020 başından itibaren 602 su ürünleri kaçak avcılık kontrol ve denetimi yapıldığı, denetim ve kontrollerde toplam 14 bin 750 metre uzatma ağ toplandığı ifade edildi.

Kent genelinde av yasağına uymayan 64 kişiye 73 bin 500 lira ceza uygulandığı belirtilen açıklamada, denetimlerin ekipler ve jandarma personeli tarafından drone destekli sürdürüldüğü kaydedildi.

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