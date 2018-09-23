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Malatya’da gece yarısı korku dolu anlar! İş yerine saldırdılar

İş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.Olayda 1 kişi yaralandı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:44
Malatya’da gece yarısı korku dolu anlar! İş yerine saldırdılar

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Orduzu PınarbaşıTurgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi U.K. (54) göğsünde yaralandı. 

İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 10'a yakın tüfek kartuşu bulurken, iş yerinin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etiğini belirledi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:44
  1. Ordu
  2. saldırı

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