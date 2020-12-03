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Aktüel Malatya'da engelli genç telsizden polislere anons geçti
Aktüel

Malatya'da engelli genç telsizden polislere anons geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:11:59 -
Malatya'da engelli genç telsizden polislere anons geçti

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, polisleri çok seven ve onlara sürekli çizdiği resimleri hediye eden engelli genç Halil İbrahim İlkim'in telsizden anons yapma hayalini gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından gencin anons yapma anı paylaşıldı.

Görüntülerde Emniyet Müdürü Dağdeviren telsizden "Malum bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yanımda Halil İbrahim kardeşimiz var, teşkilatımıza bir mesajı var." şeklinde anons yaptı.

Halil İbrahim İlkim ise "Polisleri çok seviyorum. İyi görevler" şeklinde anons yaptı.

Polisler de "Türk polis teşkilatı olarak bizler de sizleri seviyoruz. Teşekkür ederim sağ ol Halil İbrahim." karşılığını verdi.

Anonsun ardından Halil İbrahim İlkim ise ellerini birleştirerek yaşadığı sevinci gösterdi.

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