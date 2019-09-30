Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.30 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yasin Mol (33), Bahçeli Mahallesi Hacı Memetler mezrasında kamyona helezonla arpa ve buğday yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Mol, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mol, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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