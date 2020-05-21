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Malatya'da drone ile maske denetimi yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:15:51 -
Malatya'da drone ile maske denetimi yapılıyor

MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı kapsamında "drone" ile havadan denetim yapılıyor.

Polis ekipleri, kent merkezindeki İnönü Caddesi'nde maske kullanımı denetimi yaptı. Denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrollerini sürdürüyor.

Drone ile yapılan anonslarda ise vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan kent merkezindeki İnönü ve Atatürk Caddesi bugün yeniden araç trafiğine açıldı. Trafikte yoğunluk gözlenmedi.

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