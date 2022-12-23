Malatya’da dev uyuşturucu operasyonu
Yazıhan ilçesinde 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 420 gram kubar esrar ve kök keneviri ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonla ilgili açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, Yazıhan İlçesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu üzerine şahısların drone destekli ev ve eklentilerinde yapılan aramada 420 gram kubar esrar maddesi ve 2 kök kenevirin ele geçirildiği ve şahısların gözaltına alındığı belirtildi. (İLKHA)