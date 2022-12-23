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Yerel Malatya’da dev uyuşturucu operasyonu
Yerel

Malatya’da dev uyuşturucu operasyonu

Yazıhan ilçesinde 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 420 gram kubar esrar ve kök keneviri ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 17:24:00 -
Malatya’da dev uyuşturucu operasyonu

Malatya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Yazıhan İlçesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu üzerine şahısların drone destekli ev ve eklentilerinde yapılan aramada 420 gram kubar esrar maddesi ve 2 kök kenevirin ele geçirildiği ve şahısların gözaltına alındığı belirtildi. (İLKHA)

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