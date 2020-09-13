Malatya'da depremin izleri siliniyor! Kentte 1025 ağır hasarlı bina yıkıldı

Milletvekili Çalık, Malatya’da depremin en çok etkilediği ilçelerden Battalgazi’de mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi, Pütürge, Doğanyol, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde hak sahipliği konusunda yaşanan sorunların en geç Pazartesi gününe kadar aşılmış olacağını ve askıya çıkacağını söyledi.

“362 acil yıkılacak binanın 350’si yıkılmıştır”

Çalık, Malatya genelinde kesin hasarda incelenen toplam bina sayısının 69 bin 431 olduğunu belirterek, “Malatya’mızın 5 ilçesinde toplam kesin hasar bağımsız bölüm sayısı 242 bin 305, itiraz sonucunda incelenen bina sayısı 4 bin 127 olup, Battalgazi ilçemizde kesin hasarda incelenen bina sayısı 30 bin 35’dir. Malatya genelinde 362 acil yıkılacak binanın 350’si yıkılmıştır. Malatya’da ağır hasar tespiti yapılan binaların 1025 tanesi yıkılmıştır” dedi. Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrasında Malatya genelinde yapılacak Tarım-Köy projesi kapsamında yapılacak köy konut sayısının 1500’e çıkartıldığını kaydetti.