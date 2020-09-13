  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Malatya'da depremin izleri siliniyor! Kentte 1025 ağır hasarlı bina yıkıldı
Yerel

Malatya'da depremin izleri siliniyor! Kentte 1025 ağır hasarlı bina yıkıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak depreminin ardından ağır hasar tespiti yapılan binalardan bugüne kadar Malatya'da 1025 tanesinin yıkıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:23:00 -
Malatya'da depremin izleri siliniyor! Kentte 1025 ağır hasarlı bina yıkıldı

Milletvekili Çalık, Malatya’da depremin en çok etkilediği ilçelerden Battalgazi’de mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi, Pütürge, Doğanyol, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde hak sahipliği konusunda yaşanan sorunların en geç Pazartesi gününe kadar aşılmış olacağını ve askıya çıkacağını söyledi.

“362 acil yıkılacak binanın 350’si yıkılmıştır”

Çalık, Malatya genelinde kesin hasarda incelenen toplam bina sayısının 69 bin 431 olduğunu belirterek, “Malatya’mızın 5 ilçesinde toplam kesin hasar bağımsız bölüm sayısı 242 bin 305, itiraz sonucunda incelenen bina sayısı 4 bin 127 olup, Battalgazi ilçemizde kesin hasarda incelenen bina sayısı 30 bin 35’dir. Malatya genelinde 362 acil yıkılacak binanın 350’si yıkılmıştır. Malatya’da ağır hasar tespiti yapılan binaların 1025 tanesi yıkılmıştır” dedi. Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrasında Malatya genelinde yapılacak Tarım-Köy projesi kapsamında yapılacak köy konut sayısının 1500’e çıkartıldığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi
Yerel

‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi

Trabzon’da bir çiftçi anavatanı Kuzey Amerika olan ‘süper meyve’ olarak bilinen Aronya’yı yetiştirmeyi başardı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı