Malatya’da 'depreme dayanıklı' diye satılan Konutlar böyle yıkıldı!
Malatya'da depreme dayanıklı diye yapılan Asur Konutları binalar ilk depremde yıkılarak birçok kişiye mezar oldu.
Kahramanmaraş’taki 7.7’lik deprem sonrası birçok binanın yıkıldığı Malatya’da 1 yıl önce yapılan ve rezidansların bulunduğu Asur Konutları’nın yıkılışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
DEPREME DAYANIKLI DİYE SATILDI
Yeni yapılan ve depreme dayanıklı olarak yüksek fiyatlara satılan daireler saniyeler içinde yerle bir oldu.