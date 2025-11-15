  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım
Yerel Malatya’da dehşet anları! Halk otobüsüne kurşun yağdırdılar
Yerel

Malatya’da dehşet anları! Halk otobüsüne kurşun yağdırdılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Malatya’da dehşet anları! Halk otobüsüne kurşun yağdırdılar

Malatya'da trafikte yaşanan tartışma, halk otobüsüne silahlı saldırıya dönüştü. Aracından inen bir şahıs tarafından tabancayla açılan ateş sonucu kurşunlar şoför kabinine isabet etti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, bir halk otobüsü trafiğin ortasında dehşet verici bir saldırıya maruz kaldı. Olayın, trafikte yol verme nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

ŞOFÖR KABİNİNE KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, 13 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde yaşandı. Halk otobüsü sürücüsü E.K., trafikte tartıştığı bir şahsın aracından inerek kendisine doğru tabanca ile ateş açmasıyla şok yaşadı.

Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek doğrudan şoför kabinine isabet etti. Otobüsün içerisindeki çok sayıda yolcu, saldırı sırasında büyük panik ve korku yaşadı.

KAMERALARA YANSIDI: YOLCULAR ŞANS ESERİ KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın ilk ateşi açtıktan sonra otobüsün ön kapısına yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı görüldü. Otobüs şoförü E.K., soğukkanlılığını koruyarak yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

İstanbul’da 3 ilçede 5 işletme kurşunlanmıştı: 5 şüpheli gözaltında
İstanbul’da 3 ilçede 5 işletme kurşunlanmıştı: 5 şüpheli gözaltında

Gündem

İstanbul’da 3 ilçede 5 işletme kurşunlanmıştı: 5 şüpheli gözaltında

Selam verdi, müsaade isteyip dükkanı kurşunladı
Selam verdi, müsaade isteyip dükkanı kurşunladı

Gündem

Selam verdi, müsaade isteyip dükkanı kurşunladı

Kağithanede komşu kavgası kanlı bitti: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı!
Kağithanede komşu kavgası kanlı bitti: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı!

Yerel

Kağithanede komşu kavgası kanlı bitti: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde bıçaklar çekildi, kurşunlar sıkıldı
İstanbul'un göbeğinde bıçaklar çekildi, kurşunlar sıkıldı

Gündem

İstanbul'un göbeğinde bıçaklar çekildi, kurşunlar sıkıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!
Dünya

Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!

Siyonist rejim, Beytullahim'in batısındaki Artaş beldesinde yeni bir yerleşim yolu kazmaya başladı. Proje, güneydeki yerleşimleri birbirine ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23