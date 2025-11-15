Malatya’da dehşet anları! Halk otobüsüne kurşun yağdırdılar

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, bir halk otobüsü trafiğin ortasında dehşet verici bir saldırıya maruz kaldı. Olayın, trafikte yol verme nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

ŞOFÖR KABİNİNE KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, 13 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde yaşandı. Halk otobüsü sürücüsü E.K., trafikte tartıştığı bir şahsın aracından inerek kendisine doğru tabanca ile ateş açmasıyla şok yaşadı.

Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek doğrudan şoför kabinine isabet etti. Otobüsün içerisindeki çok sayıda yolcu, saldırı sırasında büyük panik ve korku yaşadı.

KAMERALARA YANSIDI: YOLCULAR ŞANS ESERİ KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın ilk ateşi açtıktan sonra otobüsün ön kapısına yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı görüldü. Otobüs şoförü E.K., soğukkanlılığını koruyarak yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.