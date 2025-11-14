  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Spor Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı
Spor

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupalı ırkçılığı yine akladı: "Türklerle savaş" pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

UEFA, geçtiğimiz haftalarda oynanan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında açılan "Türklerle savaşmak zorundasın" şeklindeki ırkçı pankarta sadece 15 bin Euro para cezası kesti. Aynı karşılaşmada Fenerbahçe taraftarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle ise tam 78 bin 500 Euro ceza kesilmesi ve deplasman tribününe yasak getirilmesi, UEFA'nın ırkçılığı su şişesinden 4 kat daha az ciddiye aldığı yönünde kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, geçtiğimiz haftalarda oynanan maçların disiplin sevklerini yayımladı. Ancak Çekya ekibi Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi müsabakası için kesilen cezalar, uluslararası bir skandala yol açtı.

UEFA, geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakaların disiplin sevklerini yayınladı.

Listede, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi müsabakası da vardı.

UEFA, Plzen'e "Türklerle savaşmak zorundasın" pankartından ötürü 15 bin Euro para cezası kesildi.

Pankart, kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşılmıştı.

FENERBAHÇE’YE 78 BİN 500 EURO’LUK İDARİ PARA CEZASI

Haber7’de yer alan habere göre, Futbol otoritelerinin "ırkçı" bulduğu pankart sonrası UEFA, para cezasına ek olarak Viktoria Plzen'e "bir sonraki iç saha maçında tribünlerin bir kısmını kapatma" yaptırımı da uygulandığı belirtildi.

Aynı karşılaşmada Fenerbahçe taraftarının karıştığı saha olayları nedeniyle 78 bin 500 Euro'luk fatura kesildi.

Müsabakanın ikinci yarısında, Viktoria Plzen'in kullanacağı bir korner vuruşu sırasında sahaya atılan yabancı maddelerden ötürü UEFA, Fenerbahçe'ye 78 bin 500 Euro'luk idari para cezası uyguladı.

Buna ek olarak "Bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasman tribününe bilet satışını yasaklama kararı" verildi.

UEFA'nın sahaya su şişesi atılmasını, ırkçılıkla itham edilen bir pankarttan daha ciddiye alıp 4 katı fazla ceza kesmesi kamuoyunda tepkileri üzerine çekti.

Real Madrid UEFA’dan tazminat talep etti! Projedeki diğer kulüpler ne yapacak?
Real Madrid UEFA’dan tazminat talep etti! Projedeki diğer kulüpler ne yapacak?

Spor

Real Madrid UEFA’dan tazminat talep etti! Projedeki diğer kulüpler ne yapacak?

UEFA aday statları duyurdu! Türkiye’den 2 stat var
UEFA aday statları duyurdu! Türkiye’den 2 stat var

Spor

UEFA aday statları duyurdu! Türkiye’den 2 stat var

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor! Samsunspor, Malta ekibini konuk edecek
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor! Samsunspor, Malta ekibini konuk edecek

Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor! Samsunspor, Malta ekibini konuk edecek

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor Hamrun maçı hangi kanalda?
Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor Hamrun maçı hangi kanalda?

Spor

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor Hamrun maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var

Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var

UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti
UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti

Spor

UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti

UEFA, Oğuzhan Çakır’a görev verdi
UEFA, Oğuzhan Çakır’a görev verdi

Spor

UEFA, Oğuzhan Çakır’a görev verdi

Duyarlı sporculardan UEFA'ya İsrail baskısı
Duyarlı sporculardan UEFA'ya İsrail baskısı

Spor

Duyarlı sporculardan UEFA'ya İsrail baskısı

UEFA resmen açıkladı! EURO 2028'de tarihi maçlar o iki statta oynanacak
UEFA resmen açıkladı! EURO 2028'de tarihi maçlar o iki statta oynanacak

Spor

UEFA resmen açıkladı! EURO 2028'de tarihi maçlar o iki statta oynanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23