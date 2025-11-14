Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, geçtiğimiz haftalarda oynanan maçların disiplin sevklerini yayımladı. Ancak Çekya ekibi Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi müsabakası için kesilen cezalar, uluslararası bir skandala yol açtı.

UEFA, geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakaların disiplin sevklerini yayınladı.

Listede, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi müsabakası da vardı.

UEFA, Plzen'e "Türklerle savaşmak zorundasın" pankartından ötürü 15 bin Euro para cezası kesildi.

Pankart, kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşılmıştı.

FENERBAHÇE’YE 78 BİN 500 EURO’LUK İDARİ PARA CEZASI

Haber7’de yer alan habere göre, Futbol otoritelerinin "ırkçı" bulduğu pankart sonrası UEFA, para cezasına ek olarak Viktoria Plzen'e "bir sonraki iç saha maçında tribünlerin bir kısmını kapatma" yaptırımı da uygulandığı belirtildi.

Aynı karşılaşmada Fenerbahçe taraftarının karıştığı saha olayları nedeniyle 78 bin 500 Euro'luk fatura kesildi.

Müsabakanın ikinci yarısında, Viktoria Plzen'in kullanacağı bir korner vuruşu sırasında sahaya atılan yabancı maddelerden ötürü UEFA, Fenerbahçe'ye 78 bin 500 Euro'luk idari para cezası uyguladı.

Buna ek olarak "Bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasman tribününe bilet satışını yasaklama kararı" verildi.

UEFA'nın sahaya su şişesi atılmasını, ırkçılıkla itham edilen bir pankarttan daha ciddiye alıp 4 katı fazla ceza kesmesi kamuoyunda tepkileri üzerine çekti.