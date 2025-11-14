  • İSTANBUL
Ekonomi Mahkeme kararını verdi! 'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı
Mahkeme kararını verdi! 'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Investco Holding Anonim Şirketi’ne yönetim kayyımı atandı.

Kayyımlık faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerinin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini yerine getiremediği, bazı yöneticilerin görevlerinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşturulamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların aksadığı, ticari faaliyetlerde de aksaklıklar yaşandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında;

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.,

Verusa Holding A.Ş.,

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,

Innosa Teknoloji A.Ş.,

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş.,

Şişli Enerji A.Ş., Ortaköy Enerji A.Ş.,

Standard Boksit A.Ş.,

Ata Elektrik Enerjisi A.Ş.,

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.,

Core Engage Yazılım A.Ş.,

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.,

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.,

Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,

Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.,

Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. isimli firmalara, İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

1
