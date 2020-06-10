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Aktüel

Malatya'da çimento hammaddesi yüklü tanker devrildi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:41:34 -
Malatya'da çimento hammaddesi yüklü tanker devrildi

MALATYA (AA) - Malatya'da çimento ham maddesi yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Erdem Durna yönetimdeki 06 BJ 3618 plakalı çimento hammaddesi yüklü tanker, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Durna'nın hayati tehlikesi sürüyor.

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