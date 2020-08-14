  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:03:35 -
Malatya'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonu arkasında otluk ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan İ.K. ile N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alan zarar görmüş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı
Dünya

Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da sessizlik sürüyor. Ülkede meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter cephesinden hangisinin ilk a..
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı