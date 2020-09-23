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Aktüel Malatya'da camını kırdıkları otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalandılar
Aktüel

Malatya'da camını kırdıkları otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalandılar

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:12:18 -
Malatya'da camını kırdıkları otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalandılar

SİVAS (AA) - Malatya'da, tapuya gitmek üzere yola çıkan bir kişinin otomobilinin camını kırarak ev satın almak için biriktirdiği parayı gasbettikleri iddia edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, Sivas'ta yakalandı.

Malatya'da ev almak için tapuya giden memur emeklisi N.M.'nin otomobilinin camını kırarak, yaklaşık 125 bin lirasını gasbeden üçü kadın 5 şüpheliyle ilgili eşkal ve kaçtıkları araçla ilgili bilgileri yurt genelinde paylaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de şüphelilerin kaçtıkları aracın Sivas'a giriş yaptığını tespit etti.

Sivas-Erzincan kara yolunun Soğuk Çermik Kavşağı'nda önlem alan polisler, içerisinde İ.Y, F.K, A.Y, S.C. ve G.K'nin bulunduğu hafif ticari aracı durdurdu.

Yapılan aramada çalınan paradan 100 bin lira şüpheli kadınların üzerinde saklanmış olarak bulundu.

Şüphelilerden A.Y'nin hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Malatya'ya gönderildi.



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