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Aktüel

Malatya’da buğday bahçesinde yangın

Malatya’da buğday ekili bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:00:29 -
Malatya’da buğday bahçesinde yangın

Malatya’da buğday ekili bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde buğday ekili bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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