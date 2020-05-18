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Malatya'da bir mezradaki karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:52:47 -
Malatya'da bir mezradaki karantina sona erdi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina, gözlem süresi dolması üzerine kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi Başpınar mezrasında koronavirüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 4 Mayıs'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde mezrada yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 18 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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