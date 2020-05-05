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Malatya'da bir mahallede karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:35:31 -
Malatya'da bir mahallede karantina sona erdi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bir mahallede karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'nde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 5 Mayıs 2020 tarihi saat 21.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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