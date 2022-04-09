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Gündem Malatya'da bir deprem daha!
Gündem

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 20:23:00 -
Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5,2 büyüklüğünün ardından 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, saat 18.37'de ve 8,28 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bölgede, 5,2'lik depremin ardından 24 sarsıntı kaydedildi.

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