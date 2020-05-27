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Yerel

Malatya’da belgeselleri aratmayan görüntüler! Yılanın balık avladığı anlar kameraya yansıdı

Malatya’da bulunan Kayaarası Kanyonu Kozluk çayında bir yılanın balığı yakaladıktan sonra kıyıya doğru sürükleyerek çekmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:16:00 -

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir yılanın balık avladığı anlar kameraya yansıdı.

Kayaarası Kanyonu Kozluk çayında meydana gelen olayda, bir yılanın çaydaki balığı yakaladıktan sonra kıyıya doğru sürükleyerek çekmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Yakaladığı balığı kıyıya çeken yılan daha sonra balığı kıyıda bırakarak çayda gözden kayboldu.

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