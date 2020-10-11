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Aktüel Malatya'da Azerbaycan'a bisikletli destek turu
Aktüel

Malatya'da Azerbaycan'a bisikletli destek turu

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:10:39 -
Malatya'da Azerbaycan'a bisikletli destek turu

MALATYA (AA) - Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu üyeleri, "İki devlet tek millet, bu kardeşlik ilelebet" sloganıyla Azerbaycan'a destek için pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınamak, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini desteklemek ve farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye önünde düzenlenen programda, etkinliğin özel ve anlamlı bir program olduğunu belirtti.

Gürkan, Azerbaycanlı kardeşlerinin işgal alanı dışına çıkmadıklarını, sivilleri vurmadıklarını kendi haklı mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Karabağ'ın Azerbaycan'ın kadim toprağı olması temennisinde bulunan Gürkan, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ayağa kalkmış, kıyama durmuş ve inşallah işgal edilen topraklarını işgalcilerden temizleyeceklerdir. Ermenilere bir fırsat verelim dediler ama maalesef Ermeniler bunun kıymetini bilmediler. Kardeşlerimiz savaşı Karabağ'ın dışına yaymadılar. Karabağ'ın biran önce Azerbaycan'ın kadim toprağı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan ise Karabağ'ın Osmanlı döneminden bu yana kanayan bir yara olduğunu belirterek, Yazıhan ilçesi Hamidiye Mahallesi'nin zamanında Azerbaycan Karabağ'dan kaçmak zorunda kalanlar için kurulan bir yer olduğunu ifade etti.

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Ekici de Azerbaycan'a seslerini duyurmak ve orada yaşayan kardeşlerine destek olmak amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Vefalı Enserov Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Azerbaycan ve Türk bayrağı takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan bisiklet turu, İnönü ve Kışla Caddesi, Kanalboyu ve Kernek Meydanı güzergahları boyunca devam etti. Güzergah boyunca bisikletli gruba vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

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