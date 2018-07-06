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Malatya'da anne-kızın üstünden çıktı! Polis dehşete düştü

Yolcu otobüsünde üzerlerinde saklı 8  kilo 500 gram toz esrarla yakalanan 2 kadın tutuklandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:08
Malatya'da anne-kızın üstünden çıktı! Polis dehşete düştü

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent  giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak kontrol etti.

Kale ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen ve kimlik  kontrolünde yaralama suçundan arama kaydı bulunduğu anlaşılan kadının üst  aramasında beline sarılı 6 kilogram toz esrar bulundu.

Kadının annesinin de otobüste olduğunu belirleyen ekipler, zanlının  üst aramasında ise aynı yöntemle saklanmış 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuları İstanbul'a götürdükleri belirlenen zanlılar,  çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:08
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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