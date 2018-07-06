Malatya'da anne-kızın üstünden çıktı! Polis dehşete düştü

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak kontrol etti.

Kale ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen ve kimlik kontrolünde yaralama suçundan arama kaydı bulunduğu anlaşılan kadının üst aramasında beline sarılı 6 kilogram toz esrar bulundu.

Kadının annesinin de otobüste olduğunu belirleyen ekipler, zanlının üst aramasında ise aynı yöntemle saklanmış 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuları İstanbul'a götürdükleri belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

