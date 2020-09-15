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Aktüel Malatya'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Malatya'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:22:40 -
Malatya'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kuluncak ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdurrahman Çalış idaresindeki 60 TV 248 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Sofular Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Aydın ve Ümit Çalış, 112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tankerden yola akaryakıt sızması nedeniyle jandarma ekipleri çevrede önlem aldı.

İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yaptı.

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