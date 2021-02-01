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Gündem Malatya'da aile kavgasında kan aktı
Gündem

Malatya'da aile kavgasında kan aktı

Malatya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 04:45:00 -
Malatya'da aile kavgasında kan aktı

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda N.T. yaralanırken, olayın şüpheleri K.D., A.C. ve C.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayda gözaltına alınan A.C.'nin Kiltepe Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan ikametine B.T. ile E.T. tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Yaralanın olmadığı ikamet kurşunlamaya olayının şüphelileri de kısa süre ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



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